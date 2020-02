Skrotbranden 6/9-2020 blev anmeldt kl. 17.32. "Umiddelbart inden klokken 18.20" beslutter indsatsledelsen, at borgerne skal varsles om sundhedsskadelig røg. Fra den beslutning tages, går der ca. 40 minutter, før sirenerne lyder over Frederiksværk, . Arkivfoto: Frederiksborg Brand og Redning.

Borgmester: Tager svar om skrotbrand til efterretning

Undrer sig dog stadig over, at det skal tage ca. 40 minutter at varsle borgerne om farlig røg

Halsnæs Avis - 24. februar 2020

FREDERIKSVÆRK Ca. en måned efter skrotbranden 6/9-2019 bad Halsnæs Kommune, ved borgmester Steffen Jensen, om svar på nogle spørgsmål fra Beredskabet og Nordsjællands Politi, men svaret har ladet vente på sig. Så længe, at borgmesteren i Halsnæs Avis (5/2-2020) følte sig foranlediget til at kalde politiet for "sløve".

Nu er redegørelse og svar endelig kommet.

Er det så et tilfredsstillende svar?

"Det stemmer i hvert fald overens med den mundtlige fremstilling, som politidirektøren gav byrådet i januar. Når der sker hændelser, som f.eks. denne skrotbrand, så skal vi kunne regne med, at der er styr på indsatsen. F. eks. at der ligger velovervejede vurderinger til grund for udmeldinger om røgen, og at borgerne bliver varslet hurtigt. Det har vi i Byrådet et ansvar for at spørge ind til."

"Jeg kan ikke forstå, at der skal gå det meste af et halvt år at få svar på disse spørgsmål," tilføjer borgmester Steffen Jensen.

"Det fremgår af svaret, at man har rådgivet sig med Kemisk Beredskab omkring røgen, inden man afvarslede. Men selve røgen har man ikke målt på. Hvis det bygger på lægefaglig og beredskabsfaglig viden om, hvilken risiko, der er forbundet med netop denne type brand, så er det naturligvis i orden og det rigtige at gøre - men så burde det være kommunikeret ud," understreger Steffen Jensen.

I stedet meldte beredskabsdirektøren til Halsnæs Kommune, at Kemisk Beredskab havde været i aktion fredag aften for at måle på røgen - og at der ikke blev fundet giftstoffer. En fejlinformation som Halsnæs Kommune videregav på sin hjemmeside - og som efterfølgende også florerede på flere medier.

Men også hos Nordsjællands Politi, der så sent som 29/1-2020 i et svar til Halsnæs Avis skrev at afvarslingen skete på baggrund af målinger af røgen (et svar Nordsjællands Politi siden har rettet).

Sirener var 40 minutter undervejs Nordsjællands Politi oplyser i sin redegørelse til Halsnæs Kommune, at anmeldelsen om brand modtages kl. 17.32. Beslutningen om at varsle befolkningen i det røgramte område blev truffet af indsatsledelsen "umiddelbart inden klokken 18.20." Vagtchefen forbereder sirenevarslet som indsendes til NSIOC (Nationalt Situations og Operations Center) som iværksætter sirenevarslet kl. 18.58.

Der går altså op imod 40 minutter fra beslutningen om sirenevarsel til sirenerne lyder over Frederiksværk.

"Jeg synes det er lang tid!" konstaterer Steffen Jensen og fortsætter:

"Hvis der driver røg ind over byen, og man ved al røg er sundhedsskadelig, så må jeg som lægmand undre mig over, at der skal gå 40 minutter før borgerne advares. Jeg synes ikke svaret er særligt tydeligt omkring, hvorfor der skulle gå så lang tid."

I det hele taget føler han, at det halter voldsomt med kommunikationen i denne sag:

"Det jeg har savnet mest, er en klar og tydelig kommunikation - både undervejs mens brandens stod på, og efterfølgende," lyder det fra borgmesteren.

"Det var nok også værd at overveje, om det er tilstrækkeligt at sende beredskabsmeddelelser til DR og TV2. Mediebilledet han ændret sig voldsomt de seneste år, der må være muligheder for at nå både bredere og hurtigere ud. Jeg har f.eks. spurgt, om ikke der også kan varsles via sms. Men det har Nordsjællands Politi ikke svaret på."

Vil du følge mere op på skrotbranden?

"Jeg vil ikke gøre mere i forhold til det svar, vi nu har fået, det tager jeg til efterretning. Men der er da nogle ting, som jeg synes vi bør drøfte på de kredsrådsmøder, som holdes mellem kommunerne og Nordsjællands Politi," slutter borgmester Steffen Jensen.