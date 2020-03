Borgmester Steffen Jensen: "Jeg kan godt forstå, at man i disse tider vælger at søge mod sit sommerhus, og den plads, fred og ro det medfører, hvis alternativet er, at man eksempelvis sidder to voksne og to børn i en treværelses lejlighed i København." Arkivfoto.

Borgmester: Sommerhusgæster er velkomne i Halsnæs

...borgmester Steffen Jensen maner samtidig til ansvarlighed både blandt sommerhusgæster og fastboende

Halsnæs Avis - 27. marts 2020 kl. 12:30 Af Kim Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

CORONA "Kom netop ud fra vores gode Købmand Vad og blev mødt med tilråb 'fucking københavner' på parkeringspladsen af en usympatisk uopdragen mand, som jo må være indfødt, siden han synes, at Liseleje kun er for de fastboende. Jeg er ikke Københavner og har haft mit sommerhus i 22 år - bruger det meget og nyder at have mulighed for at være her. Jeg kommer sjældent til København.

Hvor er det kedeligt, at denne Corona-angst, får nogle mennesker til at se alle som fjender. Håber solen vil mildne hans humør og sprede glæde og rummelighed i hans sind."

Sådan skrev en kvindelig sommerhusgæst på Facebooksiden "Liseleje - hvad sker der".

Og denne sommerhusgæst er ikke den eneste, som i har været udsat for ubehagelige oplevelser i denne coronatid:

"Jeg var ude at handle forleden dag, og der stod tre ældre madammer og diskuterede højlydt. Emnet var københavnere, der kom op i deres sommerhuse og smittede alle de fastboende - og bølgerne gik højt. Idet jeg gik forbi, fik jeg lige kommentaren: 'ligesom hende der' med på vejen og så blev der ellers sendt onde øjne," skriver en anden på samme Facebookside og fortsætter:

"Nu kom jeg træt hjem efter arbejde og orkede ikke at tage diskussionen, men fakta er, at jeg faktisk har boet her i rigtig mange år og hverken er københavner eller sommerhusejer... Men jeg ligner åbenbart 'sådan en' - hvordan de så end ser ud. Jeg synes, at det er fuldstændig vanvittigt at piske sådan en stemning op... Pas godt på hinanden derude."

Opslaget på Liseleje Facebook-siden har på få dage ført til 229 kommentarer - langt, langt de fleste tager afstand fra de negative ytringer, som de to kvinder har været udsat for.

Borgmesterhilsen Der har også i de landsdækkende medier været fokus på, at sommerhusejere og -gæster, der normalt bor i hovedstadsområdet, søger mod deres sommerhuse rundt om i landet for at få mere plads omkring sig. En del af de sommerhuse ligger her i Halsnæs Kommune. I den forbindelse har borgmester Steffen Jensen en hilsen til de sommerhusejere og -gæster, der i denne tid kommer til Halsnæs:

"Som borgmester i Halsnæs Kommune er jeg glad for, at vi hvert år får besøg af en masse sommerhusgæster. Jeg kan godt forstå, at man i disse tider vælger at søge mod sit sommerhus, og den plads, fred og ro, det medfører, hvis alternativet er, at man eksempelvis sidder to voksne og to børn i en treværelses lejlighed i København."

"Jeg vil derfor gerne byde sommerhusgæsterne velkommen i Halsnæs Kommune. Det er dog vigtigt, at både sommerhusgæster og borgere opfører sig ansvarligt i denne tid. Derfor forventer jeg, at man enten er en ansvarlig sommerhusgæst eller en ansvarlig borger. Det betyder helt konkret, at vi alle sammen skal følge de anbefalinger og regler, der kommer fra de danske myndigheder," lyder appellen fra borgmester Steffen Jensen, som bl.a. minder om at holde afstand til andre, når man handler ind.

"Send kun én person ned at handle. Hvis I møder op hele familien, så øger det, helt unødigt, smitterisikoen markant for både de andre kunder og for de ansatte," siger borgmesteren, som samtidig gør opmærksom på at kommunens genbrugsstationerne er lukket, mens dagrenovation og bioaffald afhentes som normalt.

"Derudover vil jeg gerne opfordre til, at personer som tilhører den særlige risikogruppe, ikke tager i sommerhus, men at de i stedet bliver hjemme. Det betyder også, at man som familie undlader at tage bedsteforældrene med i sommerhuset, hvis bedsteforældrene tilhører denne gruppe. Det giver forhåbentlig også sig selv, at man ikke skal samles mere en ti personer i et sommerhus, heller ikke selvom sommerhuset er meget stort," lyder det fra borgmester Steffen Jensen.