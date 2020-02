Borgmester: Politiet har været sløve

"Jeg har, ligesom mange andre borgere, undret mig over mange ting i forløbet - f.eks. at der gik så længe, inden der blev varslet, og at der blev lavet afvarsling, inden der blev foretaget målinger af røgen," fortæller borgmester Steffen Jensen og fortsætter:

"Vi har brug for gennemsigtighed og finde ud af, hvad der er op og ned. Måske er der nogle gode forklaringer. Det er vigtigt at få frem, så vi kan være rolige ved, at der er helt styr på tingene, hvis der kommer en anden brand."

"Jeg har ved flere lejligheder rykket politiet for svar. Senest fik jeg at vide, at der ville komme et skriftligt svar inden 30. januar, hvor byrådet skulle have besøg af politidirektøren. Men der kom ikke noget skriftligt svar. I stedet gav politidirektøren byrådet en mundtlig redegørelse for branden og lovede, at det ville komme på skrift så hurtigt som muligt."

Her er de ni spørgsmål, som Halsnæs Kommune har stillet:

1. Det blev påpeget, at der gik forholdsvis lang tid fra branden opstod kl. 17.31 til der blev varslet med sirener og udsendt en beredskabsmeddelelse. Sidstnævnte skete omkring kl. 19.00. Kan I beskrive, hvorfor der gik den tid?

2. Hvilke medier blev beredskabsmeddelelsen sendt til? Blev den også sendt med henblik på at blive vist på tv?

3. Det blev meldt ud, at målinger foretaget af kemisk beredskab ikke viste spor af særlige giftstoffer – udover at røgen naturligvis er giftig i sig selv. Imidlertid blev målingerne angiveligt først foretaget ud på natten og efter afvarslingen kl. 00.06. Når målingerne blev foretaget så sent, er det da muligt at konkludere, at røgen tidligere på aftenen ikke indeholdt særlige giftstoffer?

4. Bruger I et sms-system til at varsle borgere? Hvis ikke har der været overvejelser herom?

5. Følger beredskabet op over for Politiet i forhold til brandårsagen? Halsnæs Kommune har ikke siden branden modtaget nogle henvendelser herom bortset fra en mundtlig tilkendegivelse fra Politiet om, at man afventede nogle tekniske undersøgelser.

6. Er det korrekt forstået, at

en af årsagerne til, at det tog noget tid at udarbejde beredskabsmeddelelsen er, at den skulle godkendes af en central kommunikationsafdeling hos Politiet?

7. Vi finder, at det efter branden har været vanskeligt at have en dialog med Politiet om forløbet herunder arbejdet med at finde en brandårsag. Vi har også indtryk af, at der heller ikke har været en formel dialog mellem Politiet og Beredskabet efter hændelsen. Er det almindeligt i situationer som denne, at de ansvarlige myndigheder ikke tager initiativ til en efterfølgende dialog med andre involverede myndigheder?

8. Vi får løbende henvendelser om, hvad der skete hvornår. Hvis det er muligt, kunne vi derfor godt tænke os at få indblik i den log, som er blevet ført fra Politiets side.

9. I forbindelse med rapporteringer fra branden i pressen, har der været meldinger om, at det har været problematisk at komme til at lave slukningsarbejde ud mod fjorden og at oplagret materiale er faldet i vandet. Vil dette blive overvejet ift fremtidige beredskabsplaner og tilladelser til oplagring fx ift størrelse og placering af bunker?