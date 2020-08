Borgermøde om havn

Planen om en havn i Liseleje har fået nyt liv, og lørdag den 1. august kl. 10 inviterer havnebestyrelsen til borgermøde på torvet i Liseleje. "Vi inviterer byrådet og alle andre interesserede, såvel tilhængere som modstandere af havnens planer, til borgermøde på Liseleje Torv," hedder det i en invitation til mødet, hvor bliver vist projektforslag som synliggør, hvilken betydning en havn vil få for turisme og udvikling m.v. for Liseleje.

"Vi laver faktisk flere faciliteter, som mange har overset. For 16 år siden besluttede Frederiksværk Kommune i forbindelse med udarbejdelsen af masterplanen for Liseleje, at det var en rigtig god idé med en lystbådehavn i Liseleje," lyder det fra Liseleje Havs bestyrelse forud for lørdagens borgermøde.