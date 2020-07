Artiklen: Borgermøde om Nordmolen i to omgange

Af hensyn til de forventede krav til forsamlinger vil der være to møder, når Halsnæs Kommune den 20. august inviterer borgerne til møde om Nordmolen.

Der forventes stort fremmøde, og der er sat 1½ time til hver af de to møder kl. 16.30–18 og kl. 18.30–20 i eller ved den grønne hal på Nordmolen. Her præsenteres projektet af arkitekterne, og der vil blive orienteret om processen for byggeriet.

Invitation og tilmelding annonceres i Halsnæs Avis denne uge, og ved tilmeldingen skriver man, hvilket af de to møder, man ønsker at deltage i.