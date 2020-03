Borgergruppe foreslår mere samkørsel

"Forestil dig, at du, når du skal af sted, lige tager telefonen og kigger på en app for samkørsel. Er der nogen, der kan tage mig med, ja, så lader jeg bilen stå og tager cyklen eller går ned til hovedvejen, så jeg nemt kan samles op," indleder borgergruppen Grøn Omstilling Halsnæs et oplæg om en grønnere infrastruktur.

"Eller jeg tager bilen alligevel, skriver i min samkørselsapp og får tilbagemelding, der er to der gerne vil med fra Hanehoved eller McDonalds. Samkørsel er en del af nøglen til mindre trængsel på vejene. I dag kører 9 ud af 10 alene i bilen," fortæller Frank Køngerskov fra Grøn Omstilling Halsnæs.

Borergruppen forestiller sig blandt andet et trafikknudepunkt ved Hanehoved med nærhed til vej og jernbane, cykleafstand til mange boliger og arbejdspladser - som et knudepunkt for samkørsel, hvor man uden forsinkelse kunne samle passagerer op eller sætte bil eller cykel, og tage videre med toget.

"Kregme station kan også være et knudepunkt for skift fra tog til hurtigbus mellem Kregme station og Vinge, den nye S-togsstation på Frederikssund S-togslinien, som snart åbner, og som ligger tæt på Frederikssundsvejen. En sådan bus skal passe til togtider og køre straks efter toget fra Hundested er ankommet, det vil så være muligt at køre til Vinge på 15 minutter, hvor der er forbindelse til København hvert 10. minut. Man vil så kunne smutte elegant uden om den berømte trængsel ved rundkørslen, og alligevel komme meget hurtigere til København end i dag," lyder det fra Grøn Omstilling, der lægger flere ideer frem på et møde om grøn infrastruktur mandag den 30. marts kl. 19 i Karl-E, Nørregade i Frederiksværk.