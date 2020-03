I stedet for Villa Alp vil der blive opført 47 nye lejeboliger i 2,5 etage, som vil harmonere med naboejendommen i Bagerstræde (til højre på dette foto) og Hotel Frederiksværk. Foto: Birgitta Steen.

Boliger i stedet for Alp

Det nye byggeri på Torvet i Frederiksværk kommer til at ligne noget, der har ligget der altid, lover Kim Johansen

Halsnæs Avis - 03. marts 2020 kl. 13:43 Af Kim Larsen

FREDERIKSVÆRK Siden 2004 har det været planen, at Villa Alp skulle rives ned for at give plads for nyt boligbyggeri for enden af Torvet i Frederiksværk.

"Forskellige skitser har vist, at det er meget svært at lave en helstøbt facade, hvis Alp skal bevares. Derfor er udgangspunktet således for denne lokalplan, at Alp rives ned," står der således i Lokalplan 04.39 fra 2004.

Ejendommen købes i 2006 af Artillerihusene ApS ved Kim Johansen.

I årene der er gået, har der været forskellige planer, som aldrig er blevet ført ud i livet. Tidens tand har samtidig gnavet i bygningen og forvandlet den tidligere smukke ejendom til en faldefærdig, rådden rønne.

Men nu sker der snart noget. Første synlige tegn er en stor maskine, som onsdag 26. februar gik i gang med nedrivningen.

Hvorefter nedrivningen stoppes igen af Halsnæs Kommune begrundet i, at nedrivningstilladelsen har overskredet 'sidste salgsdato' og der ikke er foretaget anmeldelse af byggeaffald.

Det ventes at forsinke nedrivningen en måneds tid.

Vil forskønne byen Det nye boligprojekt på Torvet kræver en ny lokalplan, som nu er ved at blive forberedt.

"Det tidligere projekt var meget modernistisk. Jeg vil meget hellere lave en bygning, der passer ind i byen. Som ligner noget, der altid har været der," fortæller Kim Johansen og fortsætter:

"Jeg vil gerne forskønne byen, i stedet for at gøre den grimmere. Mit ønske er, at folk engang vil sige: Hvor er det pænt!'"

"Der vil blive 47 lejeboliger i 2,5 etage, det er ca. samme højde som hotellet. Den nye bygning kommer til at ligge som afslutning på Torvet. Bygningen kommer til at fylde mere end Villa Alp, men den vil ramme Torvet bedre ind," siger Kim Johansen og tilføjer:

"Det bliver rigtig flot. Når først det er bygget, så tror jeg på, at folk bliver glade for det."