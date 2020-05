Bog & Idé: Endelig åben igen

Mandag formiddag kunne Bog & Idé åbne op for det første kapitel efter nedlukningen

Mandag formiddag kunne Allan Ulrich, indehaver af Bog & Idé i Inoord, efter otte ugers nedlukning endelig byde kunderne velkommen i sin forretning. Det var med et smil, at de første kunder blev budt indenfor:

Håndsprit ved indgangen, tydelige afstandsmarkeringer på gulvet, og et påbud om maks. seks kunder i butikken ad gangen.

"Politiet vendte tilbage kl. 10.20 med påbud om at lukke forretningen, det gjorde jeg så. Det hele foregik lige efter 'bogen'", forklarer Allan Ulrich der håber at en forholdsvis normal hverdag snart er tilbage:

"Jeg fremstod jo nærmest som landsbytosse, da jeg åbnede forretningen kl. 9.30 dagen efter, at Mette Frederiksen havde lukket for landets storcentre med virkning fra kl.10 den pågældende dag. Jeg havde forhørt mig hos politiet omkring diverse retningslinier, og om Inoord i det hele taget kunne betegnes som storcenter", fortæller Allan Ulrich og fortsætter:

"Vi er selvfølgelig meget glade for at kunne åbne op igen, det bliver selvfølgelig med de restriktioner som myndighederne anbefaler", fortæller Allan Ulrich der kom på mediernes forsider i forbindelse med nedlukningen i marts:

Opdatering

"Folk kan igen afhente pakker her i forretningen, vores konsol fra Danske Spil er oppe og køre igen og allerede nu kan jeg se, at webordrerne kommer ind, så jo, der skal nok blive lidt at se til", smiler indehaveren og tilføjer:

"Vores 'Bestseller-reol skal ihvertfald også opdateres. Og på trods af to måneders fysisk nedlukning, så er der altså blevet læst bøger. Bog & Idé's index for hjemmesiden er betragteligt over normalen", slutter Allan Ulrich