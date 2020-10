Børns ret: Forslag fra Halsnæs til Christiansborg

Selv små vælgerforeninger som Den Konservative vælgerforening i Halsnæs kan opnå politisk indflydelse på moderpartiets politik på Christiansborg.

Det Konservative Landsråd vedtog for nylig et forslag om børns ret til en familie, indstillet og udarbejdet af Halsnæs og Rudersdal konservative vælgerforeninger.

"Forslaget fik fuld opbakning fra den Konservative folketingsgruppe og 89% af de digitalt tilstedeværende delegerede stemte for i det virtuelle landsråd," fortæller Peter Nørris Dalsgaard, Konservative Halsnæs.

Motivationen for forslaget blev fremlagt digitalt af Peter Nørris Dalsgaard med ordene: Mit barnebarn skal have ret til at se mig. Dit barnebarn skal have ret til at se dig og dit plejebarn skal have ret til at se dig, også selvom familien eller plejefamilien er ramt af skilsmisse eller anbringelser uden for hjemmet.

Børns ret til en familie indgår nu som konservativ politik i forbindelse med de kommende forhandlinger med Regeringen om Barnets Lov.

Peter Nørris Dalsgaard: "Desværre er der alt for mange eksempler i Danmark på, at børn mister kontakten til bedsteforældre, onkler, tanter, fætre og kusiner ved skilsmisser, men også til andre personer som har været centrale i det enkelte barns liv, eksempelvis tidligere plejefamilier. I sager om forældremyndighed vægtes ofte mors og fars evne og rettigheder over barnets ret til en familie. Vi risikerer derfor at overse børns helt grundlæggende rettigheder til et familieliv, og derfor mener vi, at loven skal forbedres på en række punkter."

Inden længe starter politiske forhandlinger om 'barnets lov', om retten til at have en familie, om at sikre børnene - ikke kun de voksne - og det er et lokalt konservativt input at sætte barnet i centrum og ændre bestemmelser i forældreansvarslovens § 20, således der kommer mere fokus på "blodets bånd eller hjertets og der tages udgangspunkt i barnets tilknytning og barnets rettigheder i stedet for forældrenes rettigheder".

Regeringen har op til forhandlinger om Barnets Lov bl.a. fremført at barnet skal sættes først med fokus på trivsel, anbringelser skal ikke være sidste udvej, og bortadoption til eksempelvis plejeforældre skal være lettere.