Børnene får deres eget 'værk'

Området ved Mølledammen i Frederiksværk undergår for tiden en fornyelse, som har til formål at binde byen bedre sammen og fremhæve den lokale historie. En del af projektet er opførelsen af en ny legeplads, som får til huse i den lille park på Artilleripladsen.

Legepladsen er en del af Stålsat By og realiseres i et samarbejde mellem Halsnæs Kommune og Realdania. Ud fra tre bud har en dommerkomité besluttet at realisere projektet fra firmaet Elverdal, som foreslog et helt lille landskab af leg koblet til byens historie.