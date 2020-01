Michael Thomsen, udvalgsformand for Sundhed og Forebyggelse : "Jeg er meget glad for den evaluering. Det glæder mig allermest, at de forældre, der er spurgt, giver udtryk for, at det gør en positiv forskel for deres barn og familie - og de føler sig hørt og inddraget." Arkivfoto: Kim Larsen.

Børnedistrikter er kommet godt fra start

BØRN Fra 1. september 2018 blev indført en helt ny tilgang omkring sårbare børn i Halsnæs Kommune. Formålet var (og er) at styrke den tidlige indsats i et samarbejde mellem forældre og relevante fagpersoner.

"Vi havde et ønske om at finde løsninger tættere på det enkelte barn og familie, og inden det bliver nødvendigt med underretning og foranstaltning. Sekundært vil det også betyde bedre styr på udgifterne til området. Den centrale del i dette blev oprettelsen af fem børnedistrikter - et for hvert skoledistrikt," fortæller Michael Thomsen (V), udvalgsformand for Sundhed og Forebyggelse.

Han fortæller videre:

"Lidt forenklet sagt, så har vi flyttet medarbejdere fra rådhuset ud i børnenes hverdag på skoler og i daginstitutioner. Før var det sådan, at når en pædagog eller lærer havde en bekymring omkring et barn, så var den eneste mulighed at lave en underretning til rådhuset, hvor det så blev vurderet, om der skulle laves en foranstaltning."

"Det kunne tage noget tid. Når der i dag er en bekymring omkring et barn, så kontaktes forebyggelsesrådgiveren, som er bindeled mellem de forskellige faggrupper, og forældrene inviteres til et samarbejdsmøde. Der sættes et forløb i gang. Der skal fortsat underrettes ved alvorlig bekymring, men nu har lærere og pædagoger en sparringspartner, der kan hjælpe med at tage tingene i opløbet.”

"Samarbejdsmødet foregår på 'hjemmebane' i velkendt miljø i barnets dagtilbud eller skole. Her drøfter familien, sammen med det professionelle team, bekymringen omkring barnet. Der peges ikke fingre, men tages udgangspunkt i det positive og mulighederne for forandringer."

"Det gør to markante forskelle: Dels oplever forældrene at blive set og hørt, det er ikke bare 'dem fra kommunen', som beslutter et eller andet, dels går det meget hurtigere fra bekymring til handling," fortæller Michael Thomsen.