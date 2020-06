Børnebøger om en elg

FORFATTER Katja Berger, forfatter til flere bøger for børn og unge - blandt andet trilogien "Fortællinger fra Døden", "Hvor jeg hører til" samt gyserserien om Melinoe - er blevet lokal.

Hun er 1. maj flyttet til Halsnæs, nærmere bestemt Frederiksværk, hvor hun har bosat sig med Sin kæreste Thomas Arnt, som også er forfatter, to bonusbørn og en forfatterkat.

Læseren følger de to karakterer, Elg og Daniel, der er bedste venner.

Det skal være sjovt at læse

Forlaget Tellerup startede sidste år en bølge af udgivelser skrevet i samarbejde med kendte, danske YouTubere. Og det har vist sig at være en succes.

Børnene elsker bøgerne med karakterer, de kender fra de sociale medier, og det gør det nemmere at få de yngste til at knække læsekoden og læse for sjov.