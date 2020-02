Børn bygger raketter

Biblioteket i Frederiksværk er på vej med intet mindre end en raketworkshop for børn.

Her får børnene chancen for at bygge deres egen luftraket og affyringsrampe af genbrugsting som f.eks. plastflasker. Bagefter afprøves raketterne og man ser, hvor langt de kan flyve.

Det er en workshop med mottoet ”learning by doing”, hvor de 7-12 årige børnene lærer ved selv at samle og afprøve et naturvidenskabeligt projekt.

Billetter bookes på bibliotekernes hjemmeside til arrangementet den 7. marts kl. 10-13.