Bodenhoff: Ingen Danmark Rundt i august

Ordene kommer fra Claus Bodenhoff der torsdag eftermiddag måtte sande, at sommerens cykeltur landet rundt til fordel for kræftramte børn og deres pårørende ikke bliver til noget:

Årets rundtur skulle være startet i Skagen og sluttet i Frederiksværk i dagene 15. -22. august, men selv om turen er aflyst, så håber Claus Bodenhoff stadig på, at enkelte etaper kan blive kørt, forskudt for hinanden, henover efteråret:

Gourmet oplevelse

Men selv om det er svært at indsamle midler til Børnecancerfonden, så har Team Bodenhoff gang i flere forskellige tiltag og arrangementer. Et af disse tiltag er et stort antal eksklusive gavekort til Restaurant Mielcke & Hurtigkarl i samarbejde med Backstage Wine Club.

"Disse gavekort har hver en værdi af 4.370 kr. og de sælges via online aktion. Jeg håber selvfølgelig at rigtig mange ønsker at benytte sig af muligheden for at erhverve sig et gavekort til en særdeles fordelagtig pris på en af Københavns bedste restauranter ved Frederiksberg Have", fortæller Claus Bodenhoff.

Selve auktionen foregår via hjemmesiden www.drtb.dk. Gavekortet kan indløses fra 1. september 2020. Reservationer skal være på en tirsdag, onsdag eller torsdag.