Bodenhoff: Håber Danmark Rundt fortsat bliver aktuelt

"Team Bodenhoff ser med stor bekymring på den øjeblikkelige corona virus, som florerer i hele verden. Ingen ved på nuværende tidspunkt hvad der sker og hvilke konsekvenser denne virus medfører".

Som alle andre følger den cyklende ildsjæl Claus Bodenhoff fra Frederiksværk med i situationen omkring den alvorlige virus:

"Ingen ved hvor længe den varer, og for mange er det ud over at være en sundhedskatastrofe, nu også blevet en økonomisk katastrofe. Vi i Team Bodenhoff ønsker af hele vores hjerte, at alle kommer igennem krisen uden for mange skrammer, og at vi snart alle sammen kan se fremad igen", siger Claus Bodenhoff som tilføjer: