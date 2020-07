Blåt flag ved Gråstenvej Strand nedtaget

Prøven der viste for mange bakterier blev taget mandag den 6. juli. Torsdag 9. juli blev der taget en ny prøve. Denne forventes Halsnæs Kommune at få svar på mandag 13. juli.

"Fundet af e.coli skyldes med al sandsynlighed en fejl i prøvetagningen eller en tilfældighed, hvor et menneske eller et dyr har besørget i vandet, kort tid inden prøven er blevet taget.

Det forventes derfor, at badevandet allerede er fint igen, og at det blå flag atter kan komme op på mandag", fortæller Halsnæs Kommune