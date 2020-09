Bilister uden kørekort

En 59-årig mand fra Melby blev tirsdag eftermiddag standset, da han kom kørende ved krydset Skovbakkevej/Valmuesti i Frederiksværk. Her viste det dig, at han ikke havde noget kørekort, og han blev derfor sigtet for kørsel uden førerret.

Mandag kl. 17.50 standsede en patrulje en 30-årig mandlig bilist fra Frederiksværk på Skovbakkevej. Han havde ikke førerret til den bil, han kørte i, og det modtog bilisten en sigtelse for, oplyser politiet i døgnrapporten.