Bilist uden kørekort

Sigtet for kørsel uden førerret

Tirsdag formiddag blev en 71-årig mand fra Liseleje standset af en politipatrulje i Frederiksværk. Her viste det sig, at han havde sat sig bag rattet og kørte bil, selvom han tidligere havde fået inddraget sit kørekort. Manden blev derfor sigtet for kørsel uden førerret.