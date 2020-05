Se billedserie Hurtigt ind, sprit fingre, aflever, lån - og hurtigt ud igen. Sådan er situationen indtil videre efter bibliotekerne mandag 18. maj blev genåbnet. Arkivfoto: Jan Stephan.

Send til din ven. X Artiklen: Biblioteket har åbent, men... Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Biblioteket har åbent, men...

... det er ikke tilladt at opholde sig ud over den tid, det tager at aflevere og låne bøger

Halsnæs Avis - 15. maj 2020 kl. 14:12 Af Kim Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

HALSNÆS Der er ikke hverken flødeskum eller syltetøj på den lagkage!

Mandag 18. maj genåbner biblioteker landet over efter at have være coronalukket i ca. to måneder - det gælder også de to biblioteker i Halsnæs.

Men det vil i første omgang være en skrabet model af et moderne bibliotek, som kun tillader brugerne (efter at have sprittet hænder ved indgangen) at aflevere materialer, låne nogle nye, og så ud igen.

Man må ikke slå sig ned og læse dagens avis eller sætte sig ved en computer. Kaffemaskinerne er lukket ned, og legetøjet er væk fra børnenes legeområde.

Ikke engang toilettet er til låns mere på biblioteket.

Alt sammen skyldes naturligvis, at sundhedsmyndighedernes retningslinjer skal overholdes for at forebygge spredning af coronasmitte.

"Det er 'bibliotek classic', hvor der kun er åbent for at aflevere og låne. Man kan selv gå rundt og finde sine bøger, men der er lukket for både pc'ere, kopimaskiner og kaffe," fortæller konstitueret biblioteksleder Birgitte Pedersen.

Afstandsstriber ved selvbetjeningsmaskinerne skal hjælpe besøgende til at holde afstand til hinanden. Men personalet vil også have et øje på, at ikke brugerne kommer til at klumpe sammen ved aflevering og udlån.

Maskinerne afsprittes hver halve time, og der står også håndsprit fremme, som de besøgende kan bruge.

Der vil kun være adgang til de to biblioteker i den betjente åbningstid.