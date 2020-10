Besøg dyrene i efterårsferien

Besøgsgården Grønnehavegård på Helsingevej ved Frederiksværk slår 11. oktober porten op for en livlig efterårsferie med besøg hos gårdens mange dyr.

Bondemanden viser rundt til de større dyr, hvor gæsterne kan være med t il at fodre, killinger, marsvin og kaninunger kan nusses med på bænken under det store æbletræ, der er ponytrækture, og et kig til smågrisene, som kom til verden for ganske nylig.

Traktorture til de 36 skotske højlandskvæg på engen plejer også at være populært, og i denne tid et der chance for at se flokke af kronvildt ved engene. Ferieaktiviteterne fortsætter til og med 18. oktober, dog holder dyrene fri om fredagen. (entré)