Bella Lingeri flytter til Inoord

Nu kan sløret så løftes for endnu en butik, der flytter fra gågaden og til centeret dette efterår. Det er Bella Lingeri der 1. oktober åbner dørene til en helt ny forretning.

Det er kun en god måneds tid siden, at Halsnæs Avis kunne fortælle om, at forretningen Shop 19 flytter til centeret Inoord til efteråret.

"I Inoord vil jeg ligeledes kunne betjene de kunder som eventuelt er dårligt gående eller er kørestolsbrugere, det har ikke altid været lige nemt i forretningen i Nørregade", lyder det endvidere fra Gitte der glæder sig til at åbne op i helt nye lokaler:

"Samtidig har trapperne i min nuværende forretning været et problem. Varerne skal jo bæres ud og ind, ned og op i forretningen hver eneste dag, jeg bliver jo ikke yngre og skal huske at passe på mig selv", smiler Gitte Steffensen der har haft forretningen i Nørregade i 14 år.

"Jeg har længe haft brug for noget mere plads til at kunne præsentere mine varer", fortæller Gitte Steffensen, indehaver af Bella Lingeri. Hun fortsætter:

Trapperne er et problem

Spændende projekt

"Jeg håber selvfølgelig, at nye som 'gamle' kunder vil tage godt imod, og samtldig så glæder jeg mig rigtig meget til at rykke ned i centeret. Det nye projekt i centeret er vildt spændende, der kommer til at foregå en masse spændende ting i og omkring Inoord", siger Gitte Steffensen.

Bella Lingeri åbner den 1. oktober i Inoord, og ugen op til vil blive brugt på den sidste klargøring af de nye lokaler:

"Indtil da holder jeg selvfølgelig stadig åben i Nørregade 19", slutter Gitte Steffensen.