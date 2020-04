Der bliver behov for både flere plejeboliger og demenspladser. Politikerne skal snart beslutte, om de ekstra pladser skal ske ved løbende at udbygge de eksisterende plejecentre, eller om der skal bygges nyt/nye plejehjem. Arkivfoto fra Humlehaven i Ølsted.

Send til din ven. X Artiklen: Behov for flere plejeboliger og demenspladser Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Behov for flere plejeboliger og demenspladser

Analyse viser, at der i løbet af de næste 10 år bliver brug for op til 169 nye plejeboliger og 39 ekstra demenspladser i Halsnæs Kommune

Halsnæs Avis - 29. april 2020 kl. 11:19 Af Kim Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

ÆLDRE Der bliver flere og flere ældre, og når den store efterkrigstidsgeneration, som i dag er mellem 70 og 75 år gamle, i løbet af de næste 10 år begynder at få behov for plejeboliger, så er der slet ikke nok.

Og når der bliver flere ældre, bliver der også flere demente. Og her kniber det allerede i dag med at opfylde behovet for demenspladser i Halsnæs Kommune.

For at skaffe et bedre overblik har Halsnæs Kommune bedt konsulentvirksomheden Index100 analysere det fremtidige behov for plejeboliger og demenspladser i Halsnæs Kommune. Rapporten er nu færdig, og den er netop blevet forelagt de to udvalg Ældre og Handicappede samt Sundhed og Forebyggelse.

Store beslutninger forude Analysen tager udgangspunkt i tre forskellige scenarier: Et scenarie tager højde for 'sund aldring' - at ældre borgere ikke bare lever længere, med også har en tendens til at have et bedre helbred. Hermed udskydes behovet også for hjælp.

Tages der højde for 'sund aldring' ventes behovet for plejeboliger at vokse med 141 frem til 2030, mens behovet for plejeboliger vil stige med 169 uden 'sund aldring'.

De ekstra plejeboliger kan tilvejebringes enten ved løbende udbygning af de eksisterende plejecentre, eller ved at bygge nyt plejecenter med demenspladser.

Uden 'sund aldring' vil der blive behov for at etablere et nyt plejecenter i 2024 og igen i 2028. Med 'sund aldring' vil etablering af det første nye plejecenter kunne udskydes til 2025 og nummer to plejecenter til 2030, vurderes det i analysen.

"Med en forventet planhorisont på tre år, skal der tages beslutning senest i foråret 2022, hvis Halsnæs Kommune skal kunne nå at realisere et nyt plejecenter med 70 boliger i 2025," fremgår det af sagen.

Allerede i dag er der underskud af demenspladser i Halsnæs Kommune. Der er 59 borgere, som opfylder kriterierne for en demensplads, men kun 16 pladser.

Hvis den samme (dårlige) dækning skal holdes, vil det kræve etablering af 11 ekstra demenspladser i løbet af de kommende 10 år. Skal dækningen gøres bedre, peger analysen på etablering af 25 eller 39 ekstra pladser.

Der skal med andre ord snart træffes politiske beslutninger, som indebærer store investeringer.

Men det er ikke kun store anlægsudgifter, der venter forude, også driftsudgifterne vil stige over de næste 10 år.

V: Byg plejeboliger i bymidten I første omgang er analysen kun fremlagt til orientering i udvalgene, men Venstre er allerede klar med en politisk udmelding:

"I Venstre er vi meget optagede af at kunne sikre gode forhold for de ældre, herunder tilstrækkeligt antal plejeboliger og demenspladser. Når der skal bygges nye plejeboliger, så mener vi ikke det skal ske ved udbygning af de eksisterende plejecentre. Vi ønsker at bygge nyt, og meget gerne at der bygges centralt i bymidterne. Dermed har de ældre bedre mulighed for at opleve bylivet og de aktiviteter, der findes der. Venstre vil derfor foreslå, at der allerede nu afsættes plads til at bygge plejecentre," siger Susan Eifeldt og fortsætter:

"I Venstre ser vi meget gerne, at et nyt plejecenter kan etableres i samarbejde med en privat aktør som står for etablering og drift. Det vil give borgerne et frit valg mellem en kommunal og en privat plejebolig."

"Borgere med demens er en stigende udfordring, og for at sikre den bedst mulige pleje, så foreslår Venstre at samle alle kommunens demenspladser i et af de nuværende plejecentre. Der er mange fordele ved at samle pladserne, f.eks. bedre muligheder for at tiltrække personale med særlige kompetencer og uddannelse indenfor demens. Det sikrer en bedre og mere specialiseret pleje - til gavn og glæde for både de demente og deres pårørende," udtaler Susan Eirfeldt.