Jeanette Clément og Lars Jægerfeld Kristoffersen inviterer til to gratis foredrag i forbindelse med deres nystartede samarbejde.

Behandling hen over bygrænsen

To gratis foredrag i Frederikssund og Frederiksværk

Halsnæs Avis - 12. januar 2020 kl. 07:12 Af Thomas Quvang Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Jeanette Clément (biopat og zoneterapeut) og Lars Jægerfeld Kristoffersen (ManuVision kropsbehandler) mødte hinanden på 'Sundlivsstilsmessen' 2019 i København, hvor de begge var repræsenteret som behandlere.

Jeanette arbejder som Biopat og Zoneterapeut i Frederikssund, og Lars som ManuVision kropsbehandler (som udspringer af BODY-SDS) i Frederiksværk.

Det gav god mening at starte et samarbejde, da de arbejder i samme geografiske område, samtidig med at deres behandlingsformer komplementerer hinanden rigtig godt.

Bringer kroppen i balance Alle alternative behandlingsformer har deres begrænsning, og det er Jeanette og Lars meget bevidste om. Det er deres erfaring, at det fungerer godt at kombinere det kropslige, det biokemiske og det psykiske, for at kunne give klienten en så god behandling som muligt.

Jeanette og Lars bliver kontaktet af mennesker som er syge eller der ønsker at bringe kroppen i balance. For alle der kommer i deres klinikker, handler det for Jeanette og Lars om, at støtte op omkring det gode helbred, og understøtte en bedre livskvalitet.

God kombination Samarbejdet giver en god kombination af muligheder for behandling indenfor stress, uro, søvnløshed, angst, depression, smerter, hovedpine, vitaminmangel, hudproblemer, fordøjelsesproblemer, kroniske betændelser, ledproblemer, hormonelle ubalancer mv. I februar vil de to holde gratis foredrag i Frederiksværk og i Frederikssund for at gøre opmærksom på deres samarbejde, og hvad det er de tilsammen kan tilbyde. De fortæller om deres behandlingsformer, og hvordan man kan få støtte og hjælp hos dem.

Inviterer indenfor Jeanette og Lars inviterer ind i deres klinikker med mulighed for at få et indtryk af, hvad de kan tilbyde. Det foregår i Frederikssund onsdag 19. februar kl. 19 i Kontorhotellet, Ny Østergade 5, 1 sal. Og i Frederiksværk onsdag 26. februar kl. 19 i Klinik Den Gamle Gård, Kirkegade 3. Foredragene er gratis men der er et begrænset antal pladser. Så det er efter "først til mølle" princippet. Tilmelding skal ske på: samsara.onlinebooq.dk/.

Mere info om de to klinikker kan findes på: jeanetteclement.dk og samsara.dk.