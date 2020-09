Beha, Wallenberg og den hvide verden

Først på sommeren satte familien Beha Erichsen kursen mod danske kyster med afgang fra Lynæs Havn, hvilket endte ud med en TV-serie, og et af familiens tidligere togter med skibet Wallenberg - Kurs Mod Nord - er nu emnet for et foredrag i Gjethuset den 28. september.

Biblioteket har arrangeret foredraget med den kendte eventyrer og TV-mand Mikkel Beha, der er opvokset på Nordkaperen, hvor han i selskab med sin far, Troels Kløvedal, og resten af familien har sejlet store dele af verden tynd.

I Gjethuset tager han publikum med på en rejse op langs Norges kyst, med kurs mod polarisen og øgruppen Svalbard: "En rejse ud i vores storslåede nordiske natur, men også derop hvor klimaforandringerne ikke bare er ord i tykke rapporter, men barsk og synlig virkelighed hvor stigende temperaturer får isen til at smelte og vejret bliver mere og mere ekstremt."

Billetter bookes på www.gjethuset.dk