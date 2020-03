Mohammad Usama og Emil Cronval er nye indehavere af Herrebox.dk - personlig pleje for mænd

Send til din ven. X Artiklen: Barndomskammerater som iværksættere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Barndomskammerater som iværksættere

Emil Cronval og Mohammad Usama slår et slag for mændenes personlige pleje

Halsnæs Avis - 24. marts 2020 kl. 11:45 Af Thomas Quvang Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

"I bund og grund er vi jo bare to glade drenge som i en årrække har gået med en drøm, at starte vores eget lille firma, og med en lyst til at lære alt omkring det at være iværksættere". Skolekammerater, fodboldkammerater og klassekammerater i gymnasiet kan der sættes hak ved for Mohammad Usama og Emil Cronval som begge er fra Frederiksværk.

Personlig pleje til mænd Og nu kan der også sættes hak ud for titlen som iværksættere. Således har de to 21-årige barndomsvenner netop overtaget firmaet Herrebox.dk som specielt henvender sig til mænd i aldersgruppen 25-40 år: "Herrebox.dk går i alt sin enkelthed ud på, at fremhæve personlig pleje til mænd i form af medlemsskab og abonnement, hvor man hver måned modtager en boks med forskellige og spændende plejeprodukter til mænd", fortæller Mohammad og Emil som slog til da muligheden for at overtage firmaet bød sig: "Tankerne og idéerne har været der tidligere, det har været en fælles interesse og nu var chancen der for at overtage, så vi glæder os rigtig meget til at komme i gang for alvor", siger Emil Cronval, som i dagligdagen læser markedsføring økonom på CPH Business Søerne og Mohammad Usama der er i gang med tredje semester på læreruddannelsen.

Spændende koncept "For os begge giver det rigtig god mening, i forhold til vores uddannelse, at være iværksættere samtidig", lyder det samstemmigt fra de to unge mænd der i samme moment påpeger nichen omkring personlig pleje og mænd: "Personlig pleje er ikke kun en 'kvinde-ting', mænd holder nok bare den personlige pleje lidt mere indenfor egne rækker, men selvfølgelig findes den og vi tilbyder, synes vi selv, et rigtig godt og spændende koncept, og samtidig et koncept som vi udvikle på konstant i fremtiden", siger Emil og Mohammad og kommer med et par eksempler: "Jamen Herrebox.dk går forrest når det gælder energi samt klimavenlighed og her er ingen form for produktionsspild og overforbrug. Medlemmerne kan være sikre på, at de modtager ikke den samme shampoo eller ansigtscreme i boksen fem måneder i træk. Konceptet er, at plejeserien foregår over en bred tid, og at de produkter som er i boksen selvfølgelig ændres fra gang til gang", forklarer Mohammad og Emil.

Budskab og brands Som helt nye iværksættere er det en helt ny verden som skal udforskes, men det er en udfordring som der tages imod med spænding og med masser af gå på mod: "Det er kun 14 dage siden at Herrebox.dk blev vores, så det er lidt hektisk, men samtidig hamrende spændende. Vi har rigtig meget fokus på markedsføring, har gang i de sociale medier som Facebook og Instagram. Samtidig har vi et fint netværk med andre 'start-ups' og 'influencere', hvor vi bruger hinanden til at udbrede budskab og brands", siger Emil og Mohammad som selv føler at de er kommet rigtig godt for land:

Bred opbakning "Vi har selvfølgelig fortalt alle i vores omgangskredse, familie og venner om vores projekt, og vi må sige, at vi har mødt en meget bred opbakning fra start. Det forstærker vores idé om at mænd godt kan mangle lidt inspiration og nye idéer til den personlige pleje, og det er så her vi kan hjælper lidt til" slutter de to lokale iværksættere.