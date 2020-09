Bank lukker filial i Frederiksværk

Handelsbanken samler to filialer i Hillerød for at styrke kunderådgivningen

30. oktober er sidste åbningsdag i Handelsbankens filial i Frederiksværks gågade, og det sker som led i en konsolidering af filialnetværket, hedder det i en pressemeddelelse fra banken.

Den lokale filialdirektør Alan Nielsen skifter i den forbindelse til jobbet som direktør for en sammenlagt filial i Hillerød, hvor nuværende medarbejdere fra Frederiksværkafdelingen også får ny arbejdsplads.

”Et stærkt, samlet medarbejderteam i Hillerød vil kunne give kunderne endnu bedre og mere specialiseret rådgivning, både på privat- og erhvervssiden. Desuden vil det give medarbejderne bedre udviklingsmuligheder og et stærkere fagligt miljø,” fortæller Alan Nielsen.

Han tilføjer, at medarbejderne og han selv tilsammen har 130 års tilknytning til lokalområdet, og skulle kunder have behov for et hjemmebesøg i Halsnæs, kan nogle bankspørgsmål sagtens "klares ved køkkenbordet."

"Nogle af os bor i Halsnæsområdet, og vi smutter gerne forbi til møder hos kunder, private eller erhverv, hvis der skulle være behov for det her i lokalområdet - naturligvis under hensyntagen til coronaretningslinjerne - så vores lokale tilknytning vil være i behold, selv om filialen lukker," siger Alan Nielsen, der har været i Handelsbanken Frederiksværk i otte år.

Overordnet set afspejler sammenlægningen en mere generel udvikling i bankverdenen, hvor de daglige bankforretninger i højere grad foretages digitalt, mens kunderne primært besøger banken for at få individuel og mere specialiseret rådgivning, lyder meldingen fra Handelsbanken.

”Som filial kommer vi til at dække et større geografisk område, men vi fortsætter med at engagere os lokalt både i Hillerød og i Frederiksværk. Vores decentrale model og princippet om at være tæt på kunden rykker vi ikke ved. I Handelsbanken har vi fortsat mandat til at træffe egne beslutninger lokalt. For kunderne giver det blandt andet handlekraft og gode kundeoplevelser,” siger Alan Nielsen, der oplyser, at der arbejdes på at sikre en smidig overgang for kunderne i forbindelse med filialsammenlægningen, ligesom der arbejdes på ny placering af Handelsbankens døgnboks og pengeautomat i Frederiksværk bymidte efter filiallukningen 30. oktober.