Der er behov for flere specialskolepladser i Halsnæs, derfor er der planer om at udvide Basen på Magleblik Skole fra 30 til 40 pladser fra næste skoleår. Arkivfoto.

Autismetilbud udvides

FOLKESKOLE De seneste år er set en stor stigning i antallet af elever med vanskeligheder inden for autismespektret.

En udvikling som gælder både på landsplan og her i Halsnæs.

Selvom Halsnæs Kommune de senere år har øget antallet af specialskolepladser for elever indenfor autismespektret, så mangler der igen pladser.

Derfor vil Halsnæs Byråd på sit næste møde (14. maj) formentlig beslutte at udvide Basen Magleblik med 10 pladser fra 30 til 40.

Både Melby Skole og Magleblik Skole har været interesserede i at få flere elever i deres Basetilbud, men Melby har ikke plads inden for de eksisterende rammer. Derfor ser valget ud til at falde på Magleblik Skole.