Auderødlejren bliver til Naturlejren

1. juli bliver portene slået op for Naturlejren i den tidligere søværnskaserne Auderødlejren ved Frederiksværk.

Ejerne Michael Vesthardt og Sigurd Von Bülow har siden overtagelsen i sensommeren 2018 arbejdet med forskellige ideer om lejrens fremtid, og i samarbejde med bl. a. tænketanken Sustainia er arbejdstitlen nu Sustainia World med fokus på natur, klima, bæredygtighed og sundhed. Et eksperimentarium der kan demonstrere, hvordan Danmark som et globalt foregangsland kan udvikle en klimaneutral leveform, teknologisk, samfundsmæssigt og på individniveau. Det bliver verdens første af sin art og udfordringen er enorm, hastende og nødvendig," siger Michael Vesthardt.

"Første trin er Naturlejren, hvor vi åbner for adgang til det 72 hektar store område med skov og åbne arealer ved Arresø - en stor grøn plet i Nationalpark Kongernes Nordsjælland," fortæller Michael Vesthardt.

"Der er ikke mange attraktioner her i Nordsjælland, men nu etablerer vi et bæredygtigt centrum, som vil udvikle sig med tiden. I første omgang Naturlejren med et stort blomsterhav på hele syv hektar til pluk-selv-blomster, spil, halmballebane til børnefamilierne og sund mad - ikke et støjende sommerland, men et bæredygtigt bud på at bruge naturen med respekt for dens værdier. Vi mener, at vi med dette initiativ imødekommer mange ønsker, der har været rettet mod nationalparken, og på sigt vil det være logisk lejren bliver en form for indgang til Kongernes Nordsjælland med information om parken, naturen, et udkigstårn og eksempelvis en lille havn," fortæller Auderødlejrens ejere og tilføjer, at Arresø er Danmarks største men også mest ufremkommelige sø- og naturområde.

"Måske netop derfor valgte man i 1954 at placere en militærbase netop her."