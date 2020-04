Asserbo Kiosk på nye hænder

Bevaring af det lokale

35-årige Recep Okur er et særdeles velkendt ansigt i lokalområdet. For godt og vel tre år siden startede han, i samarbejde med sin familie, Restaurant Maku på Liselejevej. Et meget populært spisested for såvel lokale som sommerhusgæster. Nu kan Recep Okur så også skrive kioskejer på visitkortet:

"Bente og jeg snakkede ofte om, at det ville være oplagt at jeg skulle overtage kiosken. I starten var det mest i sjov, men efterhånden blev det mere alvor, det ene skridt henimod overtagelse tog det andet", fortæller Recep som Halsnæs Avis har sat stævne udenfor kiosken.

"Vi vil jo begge to gerne bibevare det lokale tvivst i området, så umiddelbart bliver der ikke lavet om på så meget", fortæller Recep Okur og fortsætter:

"Således fortsætter Bente bag disken i denne sæson og skal forsøge at lære mig op og hjælpe mig i gang, der er jo noget forskel på at drive en restaurant og en kiosk", fortæller den nye indehaver som er faldet rigtig godt til i Asserbo: