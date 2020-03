Halsnæs Kommune skriver til tidligere ansatte i kommunens sundhedssektor, som er gået på pension, og beder dem overveje muligheden for at blive ansat i en begrænset periode. Arkivfoto: AdobeStock. Foto: ajr_images - stock.adobe.com

Appel til tidligere sundhedspersonale

Halsnæs Kommune ønsker at have en reserve klar, hvis der bliver behov for mere personale i kommunens sundhedssektor som følge af coronasituationen

16. marts 2020

HALSNÆS En helsidesannonce med efterlysning af ekstra sundhedspersonale er blevet indrykket af Halsnæs Kommune i denne uges udgave af Halsnæs Avis.

"Vi spørger, om der er sundhedspersonale, som indenfor de seneste år er gået på pension, som vil stille op, hvis det bliver nødvendigt," fortæller Martin Ishøy, leder af Ledelsesbetjening og Kommunikation, og fortsætter:

"De skal ikke tage sig af coronaramte men træde til, hvis vi kommer til at stå i en situation, hvor vi mangler sundhedspersonale som følge af sygdom blandt vores nuværende sundhedspersonale, eller der bliver ekstra pres som følge af, at sygehusene hjemsender borgere, som ikke har COVID-19, for at skabe ekstra sengepladser."

"Vi har altså ikke en akut mangel på sundhedspersonale, men ingen ved, hvor vi står om en uge," understreger Martin Ishøy, Halsnæs Kommune, og tilføjer:

"Kommunen ønsker at være på forkant med udviklingen og have en reserve klar. Derfor vil nogle af dem, der tidligere har været ansat i vores sundhedssektor, og som nu er gået på pension, modtage et brev fra Halsnæs Kommune, hvor de bedes overveje muligheden for at blive ansat i en begrænset periode, hvis der viser sig at være et behov."

Andre der bor i kommunen, og som har en sundhedsfaglig baggrund, er også meget velkomne til at melde sig. Det kan ske til souschef for virksomhederne på Ældreområdet, Charlotte Grønning Jørgensen, på tlf. nr. 2141 0763 eller på chgrj@halsnaes.dk