Aggressiv mand smidt ud af værtshus

En gæst på Torvets Bodega i Frederiksværk blev søndag eftermiddag så vred over at blive smidt ud, at han overfaldt en 59-årig mandlig medarbejder på bodegaen.

Gæsten havde opført sig aggressivt, hvilket fik medarbejderen til at tage fat i ham for at få ham udenfor. Men da medarbejderen slap sit tag i kunden, slog denne medarbejderen i ansigtet, hvorefter gæsten forlod stedet.

Den vrede bodegagæst beskrives som en mand, dansk af udseende, 45-50 år, 185 cm høj og almindelig af bygning, hvid i huden med langt lyst hår og grimme tænder. Han var iført grå trøje, knælange lysegrå bukser, og havde en cykelhjem samt en grå/sort elcykel af mærket SCO med sidetasker samt en sort rygsæk med sig, oplyser politiet i døgnrapporten.