Ældrestyrken i corona-hi

Ældrestyrkens arrangementer i frivilligcentret i Frederiksværk har holdt pause de seneste måneder, og der er stillet en del spørgsmål om den fremtidige aktivitet.

"Arbejdsgruppen er intakt, vi har temaer og indledere til en række spændende arrangementer, men aktuelt er Ældrestyrken gået i corona-hi. Vi håber - som så mange, mange andre - at den ufrivillige pause ikke bliver alt for lang," fortæller Hans Hansen fra Ældrestyrkens arbejdsgruppe, der brygger på et nyt program, der indtil videre er sat på pause på grund af coronasituationen.

Ældrestyrken har tidligere holdt en stribe arrangementer om bl.a. politiske emner, pension og ældreegnede boliger.