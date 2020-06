Ældrerådet lufter frustrationer om besøgsregler

Kommunens økonomiudvalg har netop drøftet lempelser for besøg på plejecentre, den 25. juni skal byrådet tage stilling til samme sag, og i et høringssvar om nye besøgsregler har Ældrerådet i Halsnæs Kommune nogle kritiske bemærkninger til forslaget, som blandt andet giver mulighed for to ugentlige 'overvågede' besøg.

Ældrerådet understreger muligheden for at åbne endnu mere op, og i det mindste fremsætte et regelsæt, der ikke skifter hele tiden: "Vi kommer nu ind i sommerferieperioden, hvorfor det er vigtigt, at der træffes beslutninger for hele perioden. Desuden viser det sig nu, at vi får endda rigelig kompensation for alle de udgifter, der er forbundet med hele Covid-19 perioden," fortæller Ældrerådets formand Poula Thrane.

I den politiske behandling af forslaget hedder det blandt andet, at Halsnæs Kommune modtager 684.000 kroner fra en statslig pengepulje, som skal anvendes til at sikre muligheden for, at de ældre igen kan modtage besøg af pårørende, medvirke til social kontakt og livskvalitet.

Ældrerådet gør i sin seneste henvendelse til lokalpolitikerne opmærksom på: "At ingen - og jeg gør opmærksom på ingen - overhovedet kan gøre indsigelse eller klage over nogen af restriktioner vores kommune har indført, idet der i de love og bekendtgørelser der kommer fra ministeriet også fremgår, at man samtidig ophæver andre love, som for eksempel klagemuligheder."

"Desuden er der jo forment adgang til plejecentrene, så ingen kan konstatere, hvorledes man forvalter omsorgs- og plejesituationen hvis der f.eks. er personalefrafald. Tilsynsmyndighederne har heller ikke haft adgang, og det har nu varet i snart 4 mdr. Det er også meget bekymrende for de pårørende, der tidligere havde en tæt personlig kontakt," lyder det fra Poula Thrane.

Hun gør opmærksom på, at det i opgavebeskrivelser for Ældrerådene er nævnt, at rådet selv kan stille forslag til politikerne, men det har det lokale råd afholdt sig fra indtil nu.

"Men det er så vigtigt lige nu, at der ligger en plan for hele sommerperioden på grund af, at byrådet har overdraget kompetencen til at træffe beslutninger til Kriseberedskabet. Man så det jo i forbindelse med, at Ældrerådet udtalte kritik vedrørende den helt utilstrækkelige mulighed for udebesøg af pårørende på en halv time en gang ugentlig, og som også var overvåget. Venstre var ikke klar over disse detaljer, og det er der sikkert mange andre byrådsmedlemmer, der heller ikke var," melder Ældrerådets formand og tilføjer, at det er meget frustrerende for både beboere og pårørende, at der kommer ændringer med så korte mellemrum: "Og det er det sikkert også for personalet."

I dagsordenteksten til lokalpolitikerne er det fremgået, at kommunerne skal sikre, at alle beboere får mulighed for at kunne modtage besøg fra sine pårørende på udendørsarealer. Der står også, at Sundhedsstyrelsen har udarbejdet retningslinjer til personale, pårørende og beboere om besøg på udearealer: Det kan være opsætning og indretning af besøgspavilloner, udestuer eller lignende tiltag, der gør besøg på udearealer hos ikke-smittede beboere muligt under nødvendigt hensyntagen til sundhedsfaglig sikkerhed for alle.