Ældreråd: Indfør mindstenormering på plejecentre

Halsnæs Ældreråd har skrevet til sundheds- og ældreministeren og Folketingets ordførere på ældreområdet med fem klare anbefalinger

Halsnæs Avis - 24. september 2020 kl. 11:49 Af Kim Larsen

PLEJECENTRE Halsnæs Ældreråd ligger ikke på den lade side. Rådet 'nøjes' ikke med at bide de lokale politikere og administration i haserne, hvis ikke kommunens svage ældres behandles ordentligt og bliver givet en værdig pleje og omsorg.

Nu går Halsnæs Ældreråd også i kødet på Christiansborgpolitikerne.

I et fire sider langt brev påpeger Halsnæs Ældreråd en række fejl og mangler i den nuværende ældrepolitik i forhold til landets plejecentre.

Brevet slutter af med fem konkrete anbefalinger:

Ledelsesopgaven omdefineres

Embedslægens uanmeldte årlige tilsyn genindføres

Lovpligtig centerråd eller bestyrelse på hvert plejecenter genindføres

Der indføres mindstenormering af basishænder på plejecentrene

De lovpligtige kommunale tilsyn skal foretages af en uvildig instans og ikke i et ansættelsesforhold til kommunen.

Genindfør uanmeldte tilsyn Halsnæs Ældreråd understreger i brevet, med henvisning til de optagelser med skjult kamera, som har været vist i TV2 "... at situationen i Århus ikke er enkeltstående. Lignende situationer finder sted overalt i landet."

I brevet fortæller Halsnæs Ældreråd om den betydning de årlige, uanmeldte Embedslægetilsyn har haft i Halsnæs:

"Disse uanmeldte tilsyn havde en meget stor forebyggende effekt. Derfor anbefaler vi stærkt, at de genetableres."

Det sidste uanmeldte tilsyn fandt sted i 2016. Disse tilsyn blev afløst af såkaldte Dialog- og Læringsbesøg, som varsles seks uger forud.

Til Halsnæs Ældreråds, og flere andres, store overraskelse viste det sig, at disse nye tilsyn slet ikke forholder sig til, "om den enkelte borger modtager den hjælp, som vedkommende har behov for eller har ret til."

Flere basishænder Alle de puljepenge, som er udgået fra Christiansborg til kommunerne, har ikke givet det nødvendige løft af medarbejderstaben i form af 'varme hænder', konstaterer Halsnæs Ældreråd.

Rådet foretrækker betegnelsen 'basismedarbejdere' for at understrege, at det først og fremmest er flere Sosu-medarbejdere, der er brug for og ikke f.eks. sygeplejersker, fysioterapeuter m.v.

"Det er (...) en stor fejl, at give disse puljepenge til kommunerne uden at øremærke dem mere konkret, da man ofte kanaliserer dem over i andre opgaver, som man mener har akut brug for tilskud."

Der har i læNgere tid været meget fokus på minimumsnormeringer i dagtilbud. Halsnæs Ældreråd anbefaler politikerne på Christiansborg også at indføre mindstenormering på basishænder på landets plejecentre.

Mere synlig ledelse Halsnæs Ældreråd anbefaler, at man på landets plejecentre "vender tilbage til, at lederen bliver synlig og tilgængelig for både beboere, pårørende og medarbejdere i dagligdagen."

"En leder, som magter at gennemføre en omlægning af en igennem mange år negativ opbygget medarbejderkultur, hvor medarbejderne har alt for travlt til, at der kan gennemføres en innovativ og medfølende pleje og omsorg."