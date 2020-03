6. klasse besigtigede klubhuset

"Vi kan ikke bare sidde med hænderne i siden og vente på, at de unge mennesker skal komme af sig selv, og det her er jo en oplagt mulighed for at gøre noget aktivt, for at vise de unge mennesker omkring arbejde indenfor bygge og anlægsbranchen".

John Rydahl fra Tømrerentreprisen i Frederiksværk var på en lidt anderledes besigtigelse onsdag morgen. I selskab med elever fra Melby Skoles 6. klasse gik turen et par hundrede meter hen til den igangværende ombygning af Melby-Liseleje IF's Klubhus.