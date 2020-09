Niels Vad overrakte en check på 50.000 kroner til Liseleje Borgerforening ved en hyggelig seance fredag eftermiddag Foto: Thomas Quvang

50.000 kroner til Liseleje Borgerforening

KFI og købmand Niels Vad overrakte stor check til den lokale borgerforening

Halsnæs Avis - 01. september 2020 kl. 13:46 Af Thomas Quvang Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

"Det er jo helt vildt, så flot et beløb, det havde vi slet ikke set komme". De store smil var fremme hos Lars Bern, formand for Liseleje Borgerforening, da han sammen med tre repræsentanter ligeledes fra borgerforeningen, fredag eftermiddag var sat stævne foran Min Købmand i Liseleje. Her havde købmand Niels Vad indkaldt for at overbringe en gave af de helt store - en gavecheck på 50.000 kroner.

Helt oplagt "Jeg fik muligheden for at søge midler i KFI's erhvervsdrivende fond, det lykkedes og så valgte jeg så selv at smide et beløb oveni, så det landede på 50.000 kroner", fortæller Niels Vad, og han fortsætter: "Det var helt oplagt at midlerne skulle tilfalde Liseleje Borgerforening, efter en corona-sommer uden arrangementer og uden indtægter. Vi har i alle år haft et fantastisk samarbejde", sagde Niels Vad. Det flotte beløb er ikke øremærket og der er ingen betingelser for hvad pengene skal bruges til, men der er ingen tvivl om, at beløbet skal kick-starte Liseleje Borgerforenings aktiviteter, når corona-støvet forhåbentlig snart har lagt sig:

Ingen indtægt "I og med, at alle arrangementer har været aflyst det sidste halve års tid, så har vi ikke har haft de store udgifter, men omvendt har vi heller haft nogen indtægter overhovedet, og vi plejer altså at tjene lidt på vores arrangementer", lød det endvidere fra Lars Bern inden han sendte en dybfølt tak til KFI og den lokale købmand: "Vi er meget taknemmelige, sikke et overskud fra Niels Vad, at gå ind og søge hos KFI og så derefter selv smide et beløb oveni. Jeg er helt paf, tak til KFI og tak til Niels Vad, her kan man tale om et hjerte der banker for Liseleje".