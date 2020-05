43-årig billist fra Frederiksværk i alvorligt færdselsuheld

Torsdag morgen kl. 7.45 var en personbil og en lastbil involveret i et alvorligt færdselsuheld på Isterødvejen ved Tulstrupvej ved Hillerød.

Føreren af personbilen var en 43-årig mand fra Frederiksværk, som efter ulykken blev kørt til hospitalet med eskorte. Mandens pårørende er underrettet, oplyser politiet, som ikke oplyser nærmere om mandens tilstand.

Ifølge vidner på stedet skete der et frontalt sammenstød mellem de to køretøjer, da det ene kom over i den forkerte vejbane.

Efter ulykken var Isterødvejen spærret i begge retninger i et par timer, men vejen er nu åbnet igen, oplyser Nordsjællands Politi på Twitter.