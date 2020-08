Se billedserie Lars Fredholms udstilling af akvareller med fugle- og landskabsmotiver kan ses på Fyrgården frem til 27. september.

40 år: "Nyd kunsten på Fyrgården"

17. august 2020

KUNST-JUBILÆUM Hundested Kunstforenings fejrede lørdag 15. august 40 års jubilæum med taler og udstilling med akvareller af Lars Fredholm.

Det var med godt vejr, godt besøg og god stemning.

Fra talerstolen sagde formand Lone Vind:

"Nyd kunsten på Fyrgården, bemærk den, brug tid på den og ikke mindst tal om den. Spørgsmålet om kunstens betydning er jo interessant, kunstens særlige muligheder til at bevæge sig på tværs af tid og sted og alligevel også spejler tid og sted."

"Vi skal fortsat sammen i foreningslivet danne grobund for, at menneskelig iderigdom kan mødes med velvilje forskellige nøglepersoner og netværk imellem. Det gælder naturligvis også det politiske landskabs åbenhed for at se betydningen, og dermed også fortsat vilje til at støtte op om kunstens og foreningernes muligheder i lokalsamfundet," sagde Lone Vind.

Hun sendte en tak til Halsnæs Kommune for gennem "Pæn Kommune" at have doneret borde/bænkesæt til Fyrgårdens terrasse - men også for økonomisk støtte til foreningslivet generelt.

Jubilæumstale

Fra Hundested Kunstforenings start i 1980 og ca. 25 år frem var udstillingerne i Billedtårnet på det tidligere Hundested Rådhus, nu Halsnæs Medborgerhus.

Siden 2005 har kunstforeningen haft til huse i Fyrgården. En helt unik beliggenhed, som kulturudvalgsformand Helle Lunderød tog udgangspunkt i i sin jubilæumstale:

"Herude ved Spodsbjerg Fyr, hvor man har det store udsyn, og blikket til himmelhvælvingens farvespil, det grønne landskab på Skanserne, jordens fundament der breder sig ud og rummer Knud Rasmussens Hus, den smukke mindevarde og hele den fantastiske natursti fra Kikhavn til Hundested,"

"Et smukt natursted er klangbunden for jeres formidling af det fantastiske kunstneriske univers, som udfolder sig i Halsnæs. Men I inviterer også indenfor til kunstnere, som beriger os med deres kunst, og som beriges ved samarbejdet med jer og det smukke udstillingssted, som I synes rigtigt er blevet jeres efter I har fået flag og skilt."

"Kunsten er vigtigt for vores mentale sundhed og livskvalitet, for kunsten får os til at undres og forundres, til at leve og opleve. Den får os til at stille spørgsmålstegn ved os selv, vores liv, den måde vi lever det sammen med andre, og på den måde bliver vi klogere på os selv andre og på livet."

"Hundested Kunstforening har nu i 40 år skabt rum for dette kunstneriske møde, som er så værdifuldt for os mennesker og for fællesskabet."

"Tak til de mange ildsjæle. Stort tillykke med de 40 år," lød det fra Helle Lunderød.

Akvareller

Kunstneren Lars Fredholm var til stede og blev mødt af mange spørgsmål fra et engageret publikum til hans kunstneriske virke inden for akvarelmaleriet med fugle og landskaber.

Udstillingen med Lars Fredholms akvareller kan ses frem til 27. september.