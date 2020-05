34 Covid-19 tilfælde i Halsnæs

Dagligt får Halsnæs Kommune oplysninger fra Statens Serum Institut om bl.a. antal coronasmittede, indlagte og testede personer, og Halsnæs Avis har fået indblik i nogle af tallene, der viser at antallet af Covid-19 tilfælde er relativt få i Halsnæs: I alt 34 tilfælde er der registreret i perioden 2.-29. april, hvor der til sammenligning er registreret 87 tilfælde i nabokommunen Hillerød, der har ca. dobbelt så mange indbyggere som Halsnæs.

Statistikken viser, at knapt 900 personer er blevet testet i perioden, men det antal kan stige i løbet af den kommende weekend, da et større antal kommunale medarbejdere er tilbudt at komme til test i Hillerød.