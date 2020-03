31 mio. kroner til det lokale erhvervsliv

Som tidligere omtalt har Halsnæs Kommune besluttet at fremrykke betaling af regninger fra virksomheder og leverandører, hvilket nu medfører betaling af i alt 31 mio. kroner til det lokale erhvervsliv.

"Regningerne betales, så snart de er godkendt, og ikke først, når der er betalingsfrist. Der bliver stadig kigget på at finde endnu flere muligheder, hvorpå Halsnæs Kommune kan hjælpe de lokale virksomheder. Blandet andet om der er mulighed for at fremrykke forskellige indkøb og anlæg," oplyser Halsnæs Kommune om tiltag for at støtte lokale erhvervsliv i en tid med dalende indtjening som følge af coronakrisen.