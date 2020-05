6. klasseeleverne på Hundested Skole nåede at øve og opføre årets skolekomedie i starten af marts, inden landets skoler blev lukket ned fra 16. marts. Nu kan eleverne endelig ses igen på skolen. Arkivfoto: Jan Stephan.

25 timers næsten normal skole

De ældste elever kan endelig komme i skole igen på mandag - frem til sommerferien dog med færre timer end normalt

Halsnæs Avis - 15. maj 2020 kl. 11:02 Af Kim Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

FOLKESKOLE Fase to af regeringens genåbning af Danmark er ved at blive 'rullet ud'. Det betyder bl.a., at de ældste elever i landets 6.-10. klasser mandag 18. maj kan komme i skole igen.

Det er noget som de fleste elever glæder sig til efter to måneders virtuel hjemmeundervisning.

"Ungerne vil være som små hundehvalpe, der har fået et nyt kødben," forudser borgmester Steffen Jensen og fortsætter:

"Jeg er selvfølgelig rigtig glad for, at vi nu er nået dertil, hvor også de ældste elever får lov at komme tilbage i skole. "

"Det bliver rigtig godt for børnene og de unge mennesker at komme tilbage til det sociale fællesskab og kammeratskab, der er på skolerne. Det har mange af dem savnet, og med de mindre børn har vi jo allerede set, hvor stor en betydning det har at vende tilbage."

"Jeg er samtidig tilfreds med, at vi har fået så meget styr på smitten i Danmark, at vi kan åbne under nogle rammer, der gør det muligt at få en hverdag, der minder lidt om den, de kom fra. Når det er sagt, vil vi fortsat have et stort fokus på afstand og hygiejne, så vi både skaber tryghed og mindsker risikoen for smitte", siger borgmesteren.

25 timer - med mulighed for dispensation

På et økonomiudvalgsmøde torsdag blev rammerne for fase to genåbningen i Halsnæs Kommune fastlagt - herunder de ældste elevers tilbagevenden til skolerne.

"Som udgangspunkt skal de ældste elever undervises 25 lektioner om ugen. Normalt har de ca. 30 lektioner, men det kan ikke planmæssigt lade sig gøre, så længe alt ikke er givet helt frit. F.eks. planlægges efter at eleverne skal have så få lærere som muligt."

"Den første tid kommer vi også til at bruge nogle ekstra ressourcer på særligt udsatte, som skal have ekstra opmærksomhed. Der er sket et stort fald i antallet af underretninger i den tid, hvor lærerne ikke har set eleverne dagligt," fortæller Steffen Jensen og fortsætter:

"Der var nogle bekymringer, om det kan lade sig gøre forsvarligt at gennemføre 25 timers undervisning. Vi valgte at holde fast i de 25 timer, men hvis man ude på den enkelte skole ikke mener at kunne opfylde dette, så vil skolelederen kunne søge dispensation."

Tilbage til den rigtige faglige undervisning

Også i Venstre glæder man sig over, at få de ældste elever tilbage i skole:

"Det er virkeligt godt at de store elever kommer tilbage til den faglige undervisning på skolen igen. På mødet i Økonomiudvalget var det vigtigt for Venstre at holde fast i, at der planlægges med 25 timers ugentligt undervisning, og ikke mindre," siger Michael Thomsen og fortsætter:

"Nu har de unge mistet en del undervisning under Coronatiden, de har selvfølgelig fået virtuel undervisning, men nu skal vi tilbage til den rigtige faglige undervisning i skolen helt frem til sommerferien."

"Det er klart at de første dage efter genåbningen ikke vil være normale skoledage, for de sundhedsfaglige anbefalinger skal naturligvis følges. Men jo før skolerne kommer rigtigt i gang igen, jo bedre er det for eleverne og deres læring," slutter Michael Thomsen.

FAKTA Om åbning af skolerne fra 6.-10. klasse i Halsnæs Kommune:

"De enkelte skoler tilrettelægger skoledagen med skemaer i de tidsrum det er muligt. Den enkelte skoleleder kan søge dispensation om et nedsat antal lektioner overført til fjernundervisning, hvis det ikke er muligt at efterleve Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Økonomiudvalget vil få forelagt dispensationerne. Det må forventes, at skoledagen ikke er helt som normalt i dagene lige efter genåbningen." (Økonomiudvalget)