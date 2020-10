25 år med en blomstrende forretning

Inden længe kan Ing-Britt Skov fejre jubllæum i sin blomsterbutik De 4 Årstider.

Hele uge 42 er sat af til fejring af, at det nu er 25 år siden, at hun åbnede sin forretning i den tidligere Zion-kirke i Nørregade, Frederiksværk.

"De 25 år er gået enormt hurtigt, og det hænger nok sammen med, at jeg er glad for mit arbejde, og faktisk er det spændende at gå på arbejde hver dag," siger Ing-Britt Skov.

Hun startede ene kvinde, men efterhånden er medarbejderstaben oppe på i alt seks hel- og deltidsansatte.

"Det er vokset stille og roligt. Til at begynde med var jeg alene i forretningen tænkte, at jeg lige ville se, om det kunne løbe rundt 4-5 år. Det kunne det. Jeg har udvidet efterhånden som der var mulighed for det, og nu er der pludseligt gået 25 år med mange trofaste kunder."

Ud over at levere blomster til hverdag og fest, har Ing -Britt Skov også deltaget i forskellige blomsterevents og var den udvalgte til at stå for udsmykningen til et internationalt Rotary Inner Wheel-arrangement med flere hundrede deltagere. Hun er desuden formand for Dansk Blomsthandlerforening i Nordsjælland og medarrrangør til blomsterevents i blandt andet Gjethuset.

"Jeg kan godt lide at få nogle daglige udfordringer, for det giver noget helt specielt til en arbejdsdag. Dog er de større events og projekter også meget sjove at have med at gøre, siden de kræver så meget og giver mig mulighed for at prøve noget helt anderledes i en meget større skala end normalt," fortæller Ing-Britt Skov.

Hun havde håbet at kunne holde en jubilæumsreception, men i disse coronatider er kunder velkomne til at kigge forbi forretningen til lidt godt til ganen tirsdag-lørdag næste uge, og desuden er der konkurrence om bedste brudebillede med buketter fra De 4 Årstider gennem årene. Vinderen trækkes den 17. oktober.