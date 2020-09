24 moskusænder er blevet adopteret

Se billedserie 24 af de moskusænder, der i flere måneder har levet i og omkring kanalen i Frederiksværk, har nu fået et nyt hjem via dyreinternatet i Roskilde, hvor dette foto er taget. Foto: Roskilde Internat.

Der er stadig 3-4 moskusænder tilbage i kanalen i Frederiksværk, som ikke vil lade sig indfange

28. september 2020

FREDERIKSVÆRK Historien om de mange tamme moskusænder i kanalen i Frederiksværk er efterhånden til at se en ende på. Det er nu, over mange omgange, lykkedes Dyrenes Beskyttelse at indfange i alt 28 af 32 observerede moskusænder i kanalen, oplyser Villy Nyvang, der har stået for 'Operation Moskusand' i Frederiksværk

De tamme moskusænder hører ikke til i den danske natur, og trods flere skriverier i Halsnæs Avis og officiel efterlysning udsendt af Halsnæs Kommune har ingen meldt sig som ejere af ænderne.

Efter aftale med Halsnæs Kommune gik frivillige fra Dyrenes Beskyttelse derfor 13. august i aktion for at indfange ænderne og køre dem til dyreinternatet i Roskilde.

Det skulle vise sig ikke at være nogen helt nem opgave.

Ande-adoption Halvanden måned senere er det, som nævnt, lykkedes at indfange i alt 28 ænder, som alle er blevet bragt til dyreinternatet i Roskilde.

Fire af ænderne har været i så dårlig forfatning, nogle efter bid, at de er blevet aflivet.

De resterende 24 ænder har hygget sig en tid på internatet, men der er gjort et nyt forsøg på at finde ændernes ejer.

Da det stadig ikke lykkedes, lavede internatet 25. september et opslag på sin Facebookside med efterlysning af nogen, som kunne være interesseret i at adoptere ænderne mod et mindre adoptionsgebyr.

Opslaget gav pote, og alle 24 moskusænder har nu fået et nyt hjem.

De tre måske fire ænder Villy Nyvang erkender, at det har været en svær opgave at indfange moskusænderne.

"De er snu, sådan nogle ænder. Vi mangler stadig fire. Eller måske kun tre, for det er længe siden den ene, en hvid/brun and, er blevet set."

De frivillige fra Dyrenes Beskyttelse har måttet ændre taktik flere gange undervejs i takt med, at ænderne har gennemskuet 'jægernes' forskellige fangstmetoder.

Mest effektivt har et stort net med U-formet bue været. En flok ænder blev lokket op på land med nogle godbidder, og så lykkedes det at nappe mange ænder på en gang. Men også den taktik blev hurtigt luret af de andre ænder.

"Vi har også prøvet at nærme os ænderne i kano, men så dykker de bare. De er snu."

"Den anden dag var de sidste ænder oppe på græsset, hvor nogen fodrede dem. Men ænderne genkender mig nu. Når de ser mig, så svømmer de langt op i kanalen i retning mod Arresø og vender først tilbage, når jeg er væk," fortæller Villy Nyvang og fortsætter:

"Men vi prøver igen. Ænderne vil ikke kunne overleve vinteren, hvis ikke de bliver fanget. Lykkes det ikke at indfange dem inden vinter, så kan det ende med, at vi bliver nødt til at skyde dem. Men det håber vi ikke bliver nødvendigt," fortæller Villy Nyvang

Fakta Moskusanden hører naturligt hjemme i Mellem- og Sydamerika.

Moskusanden er blevet til et husdyr (kød og æg) for mennesker. Man mener at inka-folket i Peru har holdt moskusanden som husdyr. Herefter er moskusanden kommet med søfarende til Europa.

Moskusandens vejer op til 3 kg. Den lever af mælkebøtter og andet grønt , men er også rigtig glad for dræbersnegle.