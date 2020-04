En 24-årig mand fra Hundested kørte vanvidskørsel under en politijagt i Allerød søndag aften Foto: Arkiv

24-årig kørte med 200 km/t

Halsnæs Avis - 20. april 2020 kl. 11:26 Af Thomas Quvang Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 24-årig mand fra Hundested blev søndag aften anholdt for at forvolde fare for andres liv eller førlighed.

På Kongevejen i krydset ved Nymøllevej i Allerød eftersatte en patrulje kl. 19.38 en bil, som ved patruljens henvendelse ikke ville stoppe.

Det lykkedes efter kort tid at standse bilen, hvor føreren blev anholdt. Han blev sigtet for at forvolde fare for andres liv eller førlighed ved under eftersættelsen at have kørt op mod 200 km/t, mod færdselsretningen, oppe på cykelstierne og over for rødt flere gange.

Han blev derudover også sigtet for narkokørsel, idet et narkometer viste, at han formentlig havde kørt bil under påvirkning af euforiserende stoffer, samt for kørsel uden førerret, idet han ikke kunne fremvise et gyldigt kørekort. Den 24-åriges bil blev efterfølgende også konfiskeret.