Så er bordet dækket og det er tid til at nyde velkomstdrink en. Gæsterne medbragte selv både dug, service, mad og drikke.

2000 spiste middag ved stranden

Torsdag aften bød på den smukkeste kulisse for Danmarks - måske verdens - længste strandmiddag.

250 nummererede borde var placeret i strandkanten hele vejen fra Liseleje og Tisvildeleje. En strækning på syv kilometer med den skønneste udsigt over Kattegat og solen, som langsomt tog tilløb til en aftendukkert i vandet.

Med otte gæster ved hvert bord, og 25 meter mellem bordene, leverede arrangementet i den grad op til rådet om i denne Coronatid at være sammen på afstand.

Sådan opstod ideen

"Idéen opstod, da vores eventteam havde et kreativt møde i starten af juni måned, hvor vi talte om, at vi har tusindvis af borde og stole stående på vores eventlager, og det kunne være sjovt at skabe en middagsevent på Nordsjællands kyst, som er en meget smuk og unik kyststrækning," fortæller arrangør Peter Bindner fra PB Action Fest & Eventbureau. Han forsætter: