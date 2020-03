200 gav den gas i Hegnet

Positive kommentarer

Efter målgangen var der udelukkende positive tilkendegivelser fra deltagerne. Her et par kommentarer:

”Er du gal en omgang til STC, fire omgange i dag! Fuld smæk på alle løbere børn som voksne og som altid en utrolig rolig og unik stemning på toppen af Harehøj!”, lød det fra Troels Frederiksen.

”Det var et fantastisk løb, super fed rute - jeg vil have mere af den slags, og det skal være meget snart”. ”Tak for en fantastisk lækker rute og arrangement”. ”Tusind tak for en helt fantastisk tur. Det var trail for alle pengene”.”Tusind tak for endnu et fantastisk løb, og tak til alle kræfterne bag”. ”Fed og mega hård rute” og ”Krævende men fed rute - tak for i dag”.