15 har meldt sig til nødberedskab

Indtil nu har 15 personer med sundhedsfaglig baggrund reageret på kommunens opslag, hvor der søges personale, som vil hjælpe til, når hospitalsindlagte borgere begynder at blive udskrevet.

Tilmeldingerne til nødberedskabet er kommet på få dage, og der er plads til flere med sundhedsfaglige kompetencer og som er parate til at give en hjælpende hånd, lyder det fra souschef for virksomhederne på Ældreområdet, Charlotte Grønning Jørgensen, der kan kotaktes på tlf. nr. 21 41 07 63 eller på chgrj@halsnaes.dk

Som oplyst her på Halsnæs Avis mandag efterlyser Halsnæs Kommune blandt andre pensionerede sygeplejersker, sosu-assistenter og andre med sundhedsfaglige kompetencer. Nogle er blevet kontaktet direkte med tilbud om ansættelse en periode, mens andre med bopæl i kommunen også har fulgt opfordringen og er klar til at yde en indsats.

Med opfordringen er der ikke tale om et akut behov, men om at være på forkant med en udvikling: "De skal ikke tage sig af coronaramte men træde til, hvis vi kommer til at stå i en situation, hvor vi mangler sundhedspersonale som følge af sygdom blandt vores nuværende sundhedspersonale, eller der bliver ekstra pres som følge af, at sygehusene hjemsender borgere, som ikke har COVID-19, for at skabe ekstra sengepladser," fortæller Martin Ishøy, Halsnæs Kommune.

Lige som andre kommuner er Halsnæs i gang med at etablere nødpladser, og det er indtil videre usikkert, hvor mange der bliver brug for.