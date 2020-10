14-årige Marie er ny studievært

Et godt match

Til hverdag går den nye studievært i 8. klasse på Skolen ved Havet i Hundested, og da der skulle vælges praktikplads, skubbede hendes lærer på, for at Marie skulle opsøge lokalradion. En god idé og et oplagt valg, Marie ses nemlig aldrig uden høretelefoner, hun spiller en del forskellige instrumenter, og hendes store drøm er at arbejde med musik professionelt.

Praktikopholdet på radioen viste sig at være et godt match, og allerede efter første praktikdag indgik Marie aftale med radioen om at lave et fast segment til sendefladen onsdag eftermiddag.