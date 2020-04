Kataloger og postkort er parkeret på paller i et depot

110 kunstnere aflyser

På grund af Corona-situationen er Kunstrunden Nordsjælland, som så mange andre, nødt til at erkende at Fællesudstillingen på Marienlyst Slot fra 23. april til 3. maj, og de Åbne Døre hjemme hos kunstnerne i weekenden 2. -3. maj, ikke kan gennemføres her i foråret.

Kunstrunden Nordsjælland havde ellers lagt op til en opskalering af foreningens aktiviteter i 2020 med Åbne Døre både i forår og efterår.

På depot står nu seks paller med kataloger og postkort, og venter på at kunne komme ud til kunstinteresserede i hele det store område.