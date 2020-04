Morten Christian Hansen brugte påskelørdag til at løbe 100 kilometer i lokalområdet - Her Vinderød Skov tæt på privatadressen.

100 kilometer i et hug

De positive tilkendegivelser var der adskillige af på de sociale medier, da Morten Christian Hansen fra Frederiksværk påskelørdag snørede løbeskoene og kl. 04.00 begav sig ud på en løbetur helt udover det sædvanlige.

"Den sejeste nabo jeg kender", "Imponerende og lidt vanvittigt" og "Sejt og lidt sindssygt, Hansen" var blot et fåtal af kommentarerne på Facebook til den lokale triatlet, der havde sat sig et mål denne påskelørdag, at løbe 160 kilometer i et hug:

"Det var meningen at jeg i maj skulle deltage i 'Hammertrail' på Bornholm, et løb på 100 miles", fortæller Morten og han fortsætter:

"Men som alt andet i disse tider blev det jo aflyst, så kunne jeg tygge lidt på dette, efter at have trænet målrettet mod løbet siden oktober sidste år".